Павлюченкова — после поражения в Абу-Даби: увидимся в Австралии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Ранее спортсменка проиграла в матче первого круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ) представительнице Туниса Онс Жабер — 6:7 (3:7), 3:6.



«Рада вернуться к соревнованиям, особенно в Рождество. Увидимся в Австралии», — написала Павлюченкова.

В начале февраля стартует Открытый чемпионат Австралии, на котором Анастасия планирует выступить.



29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису. Мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.