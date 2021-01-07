Павлюченкова — после поражения в Абу-Даби: увидимся в Австралии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Ранее спортсменка проиграла в матче первого круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ) представительнице Туниса Онс Жабер — 6:7 (3:7), 3:6.
«Рада вернуться к соревнованиям, особенно в Рождество. Увидимся в Австралии», — написала Павлюченкова.
В начале февраля стартует Открытый чемпионат Австралии, на котором Анастасия планирует выступить.
29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису. Мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.
«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе
Почему не поехала на US Open и что не понравилось в «пузыре» «Ролан Гаррос».
Рекомендуем вам
- 7 января 2021
-
15:22
-
15:22
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:37
-
12:56
-
11:25
-
10:45
-
10:21
-
09:24
-
09:02
-
00:22
- 6 января 2021
-
21:59
-
21:21
-
21:15
-
20:40
-
19:30
-
18:52
-
16:25
-
16:16
-
15:15
-
14:32
-
14:26
-
14:15
-
13:21
-
12:46
-
11:56
-
11:04
-
09:00
-
00:16
- 5 января 2021
-
23:37
-
23:30
-
20:35
-
19:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам