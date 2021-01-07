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Соболенко с победы стартовала на турнире в Абу-Даби. Арина выиграла 10-й матч подряд

Соболенко с победы стартовала на турнире в Абу-Даби. Арина выиграла 10-й матч подряд
Теннис / WTA 0
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Словении Полону Херцог со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Учитывая концовку прошлого сезона, сегодняшняя победа стала для Арины 10-й подряд.

Арина, будучи четвёртой сеяной, 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 3 эйсами, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Соболенко поспорит с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.

Абу-Даби. 1-й круг
07 января 2021, четверг. 10:25 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Полона Херцог
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
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