Причиной снятия Федерера с Australian Open стала не травма, а недовольство карантином

Директор по связям с игроками Tennis Australia Андре Са назвал причину, по которой швейцарец Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии.
«Основной причиной был карантин. Я говорил с ним месяц назад, и у него было два варианта. Он мог бы приехать со всей семьёй и пройти карантин. Проблема заключалась лишь в том, что Мирка и их дети не смогли бы выходить из номера. Им пришлось бы пробыть взаперти 14 дней. Исключение в плане изоляции делается только для игроков — Роджер смог бы выходить, чтобы тренироваться, но вся его семья – нет. Мирке не понравился такой сценарий.
Другой вариант – приехать в Мельбурн одному. В этом случае Роджер провёл бы как минимум пять недель вдали от семьи. И он сказал: «Дружище, мне 39 лет, у меня четверо детей и 20 «Больших шлемов». В моём случае уже не время проводить по пять недель вдали от семьи», — цитирует Са Tennis World USA.
Ранее агент Федерера Тони Годсик называл причиной снятия Роджера с Australian Open недостаточную физическую готовность.
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