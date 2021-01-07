Россиянин Павел Котов вышел в основную сетку турнира ATP в Анталье
Российский теннисист Павел Котов (2) вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Анталье (Турция). В финальном раунде квалификации он обыграл представителя Финляндии Харри Хелиоваару со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.
Первый соперник Котова в основной сетке станет известен после завершения всех матчей квалификации.
Поединки основной сетки турнира в Анталье пройдут с 7 по 13 января. Призовой фонд составляет € 300 тыс. Ранее с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японец Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп.
Под первым номером посеян итальянец Маттео Берреттини. За выход во второй круг он поспорит с турком Эрги Киркином.
Россиянин Котов на отказе соперника вышел в финал квалификации турнира в Анталье
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