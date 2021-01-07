16-летняя Гауфф отдала сопернице лишь один гейм на старте турнира в Абу-Даби

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она разгромила представительницу Норвегии Улрикке Эйкери — 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.



16-летняя Гауфф ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница допустила три ошибки на подаче и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из восьми имевшихся.



За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Гауфф поспорит с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.



Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.