Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко: в матче с Херцог не было моих подачи и ударов, зато был мой характер

Соболенко: в матче с Херцог не было моих подачи и ударов, зато был мой характер
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу в матче первого круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ). Уступая Полоне Херцог 2:5, 15:40 в первом сете, она выиграла матч со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Когда счёт стал 2:5, 15:40, я просто сказал себе, что мне плевать на этот сет. Всё, что мне было нужно, — это просто найти свой ритм. Я пыталась просто принимать подачу, чтобы уже в розыгрыше находить свою игру. Каким-то образом я выиграла тот гейм. Тогда я подумала, что, может быть, шанс на победу в партии ещё есть — просто нужно продолжать играть, продолжать двигаться.

Сегодня у меня не было своей подачи, у меня не было своих форхенда и бэкхенда. Но у меня был свой характер, и я просто пытался использовать его как можно лучше. Я лишь продолжала бороться за каждое очко. Думаю, поэтому я и победила в итоге», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Абу-Даби. 1-й круг
07 января 2021, четверг. 10:25 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Полона Херцог
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021