Соболенко: в матче с Херцог не было моих подачи и ударов, зато был мой характер

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу в матче первого круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ). Уступая Полоне Херцог 2:5, 15:40 в первом сете, она выиграла матч со счётом 7:6 (7:5), 6:2.



«Когда счёт стал 2:5, 15:40, я просто сказал себе, что мне плевать на этот сет. Всё, что мне было нужно, — это просто найти свой ритм. Я пыталась просто принимать подачу, чтобы уже в розыгрыше находить свою игру. Каким-то образом я выиграла тот гейм. Тогда я подумала, что, может быть, шанс на победу в партии ещё есть — просто нужно продолжать играть, продолжать двигаться.



Сегодня у меня не было своей подачи, у меня не было своих форхенда и бэкхенда. Но у меня был свой характер, и я просто пытался использовать его как можно лучше. Я лишь продолжала бороться за каждое очко. Думаю, поэтому я и победила в итоге», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.