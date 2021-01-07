Игрокам грозит штраф в $ 20 тыс. за нарушение карантина на AO. Крайняя мера — депортация
Организаторы Открытого чемпионата Австралии ввели жёсткое наказание за возможное нарушение карантина, сообщает журналист Лука Флорино на своей странице в "Твиттере".
По данным источника, игрок, нарушивший правила карантина, будет оштрафован на сумму вплоть до 20 тыс. австралийских долларов. Если правила нарушит кто-либо из команды игрока, санкции всё равно будут применены именно к теннисисту. Помимо штрафа нарушение может повлечь дисквалификацию с турниров Australian Open, лишение призовых, продолжительный карантин, изоляцию в предоставленном государством отельном номере, арест или депортацию.
Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
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