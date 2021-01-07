Гасанова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, где встретится с Кар. Плишковой

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого круга она со счётом 6:2, 6:4 одолела Мону Бартель из Германии.
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 7.
За выход в третий раунд соревнований Гасанова поборется с Каролиной Плишковой, которая обыграла Деспину Папамихаил из Греции (6:2, 7:6).
Во второй круг турнира в Абу-Даби вышли также Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.
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