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Гасанова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, где встретится с Кар. Плишковой

Гасанова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, где встретится с Кар. Плишковой
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого круга она со счётом 6:2, 6:4 одолела Мону Бартель из Германии.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 7.

За выход в третий раунд соревнований Гасанова поборется с Каролиной Плишковой, которая обыграла Деспину Папамихаил из Греции (6:2, 7:6).

Во второй круг турнира в Абу-Даби вышли также Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.

Абу-Даби. 1-й круг
07 января 2021, четверг. 18:35 МСК
Мона Бартель
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Анастасия Гасанова
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
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