Свитолина рассказала о настрое перед матчем со Звонарёвой

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу (6:4, 6:3) над Джессикой Пегулой из США в первом матче турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Во втором круге соревнований Свитолиной предстоит встреча с россиянкой Верой Звонарёвой.
«Есть несколько вещей, над которыми мне по-прежнему предстоит поработать перед следующим матчем, но для начала сезона это определённо была хорошая игра. Попытаюсь выйти на корт и сыграть ещё лучше. Для меня каждый матч словно тест. Пытаюсь сделать всё, что тренировала, и над чем много работала. Постараюсь сосредотачиваться на каждом розыгрыше. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Свитолиной WTA.
Во второй круг турнира в Абу-Даби вышли также Анастасия Гасанова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.
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