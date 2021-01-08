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Зверев попрощался с Феррером, под руководством которого впервые вышел в финал ТБШ

Зверев попрощался с Феррером, под руководством которого впервые вышел в финал ТБШ
Теннис / ATP 0
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Немецкий теннисист Александр Зверев попрощался с экс третьей ракеткой мира из Испании Давидом Феррером, который на протяжении последних шести месяцев являлся его тренером.

«Хотел бы поблагодарить Давида за те месяцы, которые мы работали и за то время на корте и вне его которое провели вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем.

Ещё я хочу поблагодарить его семью за то, что они дали мне возможность провести драгоценные недели с Давидом в эти непростые времена.

Я с огромным уважением отношусь к тому, как и к тому, как Давид играет и тренирует», — написал Зверев на своей странице в «Инстаграме».

Лучшим результатом Александра под руководством Давида стал выход в финал Открытого чемпионата США, где он в пяти сетах уступил Доминику Тиму из Австрии — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

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