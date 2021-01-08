Кудерметова стала первой, кому удалось пробиться в третий круг турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго раунда она разгромила представительницу Италии Бьянку Турани — 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Кудерметова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница допустила восемь ошибок на подаче и не сумела реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова поспорит с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Паула Бадоса (Испания).
Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Вера Звонарёва, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований по итогам первого раунда.
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