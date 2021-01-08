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Род Лэйвер отказался от посещения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году

Род Лэйвер отказался от посещения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году
Теннис / Australian Open 2021 0
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Австралийский теннисист, 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер принял решение впервые за долгие годы отказаться от личного присутствия на матчах Australian Open.

«В этом году я принял решение остаться дома — к сожалению, я пропущу Australian Open. Я действительно с нетерпением жду возможности снова увидеть теннис в моём доме, на арене имени Рода Лэйвера — у меня будет виртуальное место в самом первом ряду! Наилучшие пожелания всем участникам соревнований и Tennis Australia за их усилия, приложенные ради организации турнира», — написал Лэйвер на своей странице в «Твиттере».

«Мы будем скучать по тебе в этом году, однако с нетерпением ждём твоего приезда через 12 месяцев», — ответили теннисисту в пресс-службе турнира.

Первый мэйджор в году пройдёт с 8 по 21 февраля.

Род Лэйвер: с нетерпением жду Australian Open 2021 и болельщиков на трибунах
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