Род Лэйвер отказался от посещения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году

Австралийский теннисист, 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер принял решение впервые за долгие годы отказаться от личного присутствия на матчах Australian Open.



«В этом году я принял решение остаться дома — к сожалению, я пропущу Australian Open. Я действительно с нетерпением жду возможности снова увидеть теннис в моём доме, на арене имени Рода Лэйвера — у меня будет виртуальное место в самом первом ряду! Наилучшие пожелания всем участникам соревнований и Tennis Australia за их усилия, приложенные ради организации турнира», — написал Лэйвер на своей странице в «Твиттере».



«Мы будем скучать по тебе в этом году, однако с нетерпением ждём твоего приезда через 12 месяцев», — ответили теннисисту в пресс-службе турнира.



Первый мэйджор в году пройдёт с 8 по 21 февраля.

Род Лэйвер: с нетерпением жду Australian Open 2021 и болельщиков на трибунах