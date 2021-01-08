Род Лэйвер отказался от посещения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году

Австралийский теннисист, 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер принял решение впервые за долгие годы отказаться от личного присутствия на матчах Australian Open.
«В этом году я принял решение остаться дома — к сожалению, я пропущу Australian Open. Я действительно с нетерпением жду возможности снова увидеть теннис в моём доме, на арене имени Рода Лэйвера — у меня будет виртуальное место в самом первом ряду! Наилучшие пожелания всем участникам соревнований и Tennis Australia за их усилия, приложенные ради организации турнира», — написал Лэйвер на своей странице в «Твиттере».
«Мы будем скучать по тебе в этом году, однако с нетерпением ждём твоего приезда через 12 месяцев», — ответили теннисисту в пресс-службе турнира.
Первый мэйджор в году пройдёт с 8 по 21 февраля.
- 8 января 2021
-
13:44
-
12:59
-
12:29
-
11:38
-
10:56
-
10:50
-
10:19
- 7 января 2021
-
23:37
-
22:34
-
21:55
-
21:34
-
19:59
-
19:23
-
19:04
-
18:30
-
17:29
-
16:16
-
15:22
-
15:22
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:37
-
12:56
-
11:25
-
10:45
-
10:21
-
09:24
-
09:02
-
00:22
- 6 января 2021
-
21:59
-
21:21
-
21:15
-
20:40
-
19:30