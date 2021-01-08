Россиянин Котов проиграл на старте турнира в Анталье

Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг турнира ATP 250 в Анталье (Турция). В матче первого раунда он уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 3:6.



Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. На счету Котова 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Штруфф отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.



Поединки основной сетки турнира в Анталье проходят с 7 по 13 января. Призовой фонд составляет € 300 тыс. Ранее с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японец Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп.



Под первым номером посеян итальянец Маттео Берреттини. За выход во второй круг он поспорит с турком Эрги Киркином.