Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянин Котов проиграл на старте турнира в Анталье

Россиянин Котов проиграл на старте турнира в Анталье
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг турнира ATP 250 в Анталье (Турция). В матче первого раунда он уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. На счету Котова 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Штруфф отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.

Поединки основной сетки турнира в Анталье проходят с 7 по 13 января. Призовой фонд составляет € 300 тыс. Ранее с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японец Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп.

Под первым номером посеян итальянец Маттео Берреттини. За выход во второй круг он поспорит с турком Эрги Киркином.

Анталья. 1-й круг
08 января 2021, пятница. 10:10 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021