Россиянин Котов проиграл на старте турнира в Анталье

Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг турнира ATP 250 в Анталье (Турция). В матче первого раунда он уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 3:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. На счету Котова 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Штруфф отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.
Поединки основной сетки турнира в Анталье проходят с 7 по 13 января. Призовой фонд составляет € 300 тыс. Ранее с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японец Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп.
Под первым номером посеян итальянец Маттео Берреттини. За выход во второй круг он поспорит с турком Эрги Киркином.
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