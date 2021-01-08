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Доминик Тим начал встречаться с акробаткой немецкого цирка

Доминик Тим начал встречаться с акробаткой немецкого цирка
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото с новой девушкой. Ею стала 22-летняя актриса немецкого цирка и танцовщица Лили-Пол Ронкалли.

Фото доступно на официальной странице Тима в «Инстаграме».

Напомним, с 2017 по конец 2019 года Доминик состоял в романтических отношениях с французской теннисисткой Кристиной Младенович.

В 2020 году Тим выиграл свой первый в карьере турнир «Большого шлема». В финале US Open 2020 Доминик одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В ноябре австриец дошёл до финала Итогового чемпионата ATP в Лондоне, где в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву. За карьеру 27-летний Тим завоевал 17 титулов.

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