Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, одержав 11-ю победу подряд

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго раунда она победила представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Учитывая концовку прошлого сезона, сегодняшняя победа стала для Арины 11-й подряд.
Арина, будучи четвёртой сеяной, 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 3 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Соболенко поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.
Ранее в третий круг вышла Вероника Кудерметова из России. Ещё три россиянки — Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Вера Звонарёва — свои матчи второго раунда проведут позже.
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