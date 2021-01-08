Федерация тенниса Украины: доверяем Ястремской и уверены, что она не принимала допинг

В Федерации тенниса Украины прокомментировали ситуацию с Даяной Ястремской, которая обвиняется в употреблении допинга.

«Как гром среди ясного неба появилась информация о положительном результате теста Даяны Ястремской на запрещённые препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препаратов, входящих в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством. Мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки.



Команда высококвалифицированных специалистов уже несколько недель работает над этой проблемой. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. Федерация тенниса Украины поддерживает Даяну в этом нелёгком испытании и приложит все усилия для реабилитации нашей теннисистки», — говорится в сообщении ФТУ в "Фейсбуке".