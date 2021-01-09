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Аманда Анисимова заразилась коронавирусом

Аманда Анисимова заразилась коронавирусом
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Аманда Анисимова заразилась коронавирусом. Спортсменка не объявляла об этом официально, но она не по своей воле пропускает крупный турнир, который проходит в эти дни в Абу-Даби. Ранее стало известно, что у неё есть проблемы со здоровьем.

В «Инстаграме» Анисимова опубликовала пост со словами «хочу играть» и рыдающим смайлом. Болельщики и журналисты посчитали, что Аманду не допустили к розыгрышу турнира из-за положительного теста. Она ответила на одно из сообщений в соцсети, фактически подтвердив догадки.

«Думаю, у неё положительный тест», — написал один из болельщиков.

«Ага», — ответила Анисимова.

Турнир в Абу-Даби завершится 13 января. Призовой фонд составляет $ 565 530.

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