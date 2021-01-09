Касаткина вышла в третий круг турнира в Абу-Даби после снятия Муховой

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в третий круг турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянка вышла в следующую стадию турнира, так как с соревнований снялась её соперница Каролина Мухова из Чехии.

В третьем круге турнира Касаткина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Рыбакина на турнире получила шестой номер посева.

Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет $ 565 тыс. Пока что Касаткина провела на турнире лишь один матч. В первом круге она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Помимо Касаткиной на турнире в Абу-Даби борьбу продолжает ещё одна россиянка. В третьем круге Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой.