292-я ракетка мира из России сенсационно обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби
Российская теннисистка 292-я ракетка мира Анастасия Гасанова неожиданно вышла в третий круг турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго раунда она обыграла шестую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Гасанова ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Её соперница, являющаяся третьей сеяной на турнире, выполнила 9 подач навылет, допустила три ошибки на подаче и сумела реализовать 1 брейк-пойнт из 6.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Гасанова поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.
Ранее в третий круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.
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