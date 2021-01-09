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292-я ракетка мира из России сенсационно обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби

292-я ракетка мира из России сенсационно обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка 292-я ракетка мира Анастасия Гасанова неожиданно вышла в третий круг турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго раунда она обыграла шестую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Гасанова ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Её соперница, являющаяся третьей сеяной на турнире, выполнила 9 подач навылет, допустила три ошибки на подаче и сумела реализовать 1 брейк-пойнт из 6.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Гасанова поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Ранее в третий круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Абу-Даби. 2-й круг
09 января 2021, суббота. 11:00 МСК
Анастасия Гасанова
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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