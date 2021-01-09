Александрова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, где сыграет со Свитолиной
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго круга она победила представительницу Великобритании Хитер Уотсон со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:3.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты. Екатерина 17 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У соперницы — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Александрова поспорит с первой ракеткой Украины второй сеяной на турнире Элиной Свитолиной.
В третий круг турнира в Абу-Даби уже вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Гасанова.
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