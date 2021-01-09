Гасанова — после сенсационной победы над Плишковой: на корте была не я

292-я ракетка мира из России Анастасия Гасанова поделилась эмоциями после неожиданной победы над шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой на соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ).
«На корте была не я. Девочка, обыгравшая Плишкову, была очень уверена в себе. Конечно, сейчас я очень счастлива.
Очень удивлена. Проснувшись сегодня, подумала, а почему нет. Почему, собственно, я не могу выиграть этот поединок? На самом деле думала, что проиграю в квалификации. Но я продолжаю оставаться требовательной к себе и просто знаю, что должна выигрывать.
Моей целью на 2021 год было попадание в топ-100 рейтинга WTA", — цитирует Гасанову официальный сайт WTA.
292-я ракетка мира из России сенсационно обыграла Каролину Плишкову:
Следующей соперницей 21-летней россиянки станет представительница Испании Сара Соррибес-Тормо.
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