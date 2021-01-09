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Гасанова — после сенсационной победы над Плишковой: на корте была не я

Гасанова — после сенсационной победы над Плишковой: на корте была не я
Теннис / WTA 0
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292-я ракетка мира из России Анастасия Гасанова поделилась эмоциями после неожиданной победы над шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой на соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ).

«На корте была не я. Девочка, обыгравшая Плишкову, была очень уверена в себе. Конечно, сейчас я очень счастлива.

Очень удивлена. Проснувшись сегодня, подумала, а почему нет. Почему, собственно, я не могу выиграть этот поединок? На самом деле думала, что проиграю в квалификации. Но я продолжаю оставаться требовательной к себе и просто знаю, что должна выигрывать.

Моей целью на 2021 год было попадание в топ-100 рейтинга WTA", — цитирует Гасанову официальный сайт WTA.

292-я ракетка мира из России сенсационно обыграла Каролину Плишкову:

Следующей соперницей 21-летней россиянки станет представительница Испании Сара Соррибес-Тормо.

292-я ракетка мира из России сенсационно обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби
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