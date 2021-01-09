Даниэль Альтмайер заразился коронавирусом и не сыграет в квалификации Australian Open

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер заразился коронавирусом, информирует журналист Янник Шнайдер на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на агента спортсмена.



Сообщается, что тест Альтмайера на коронавирус показал положительный результат в момент его пребывания в Аргентине на предсезонной подготовке. Это случилось за пару дней до того, как он отравился бы в Доху (Катар), чтобы сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Отмечается, что сейчас немец чувствует себя хорошо, но потерял обоняние.



Партнёры Альтмайера по команде сожалеют о случившемся, так как Даниэль демонстрировал отличные результаты на предсезонной подготовке. Возможно, теннисист останется в Аргентине и после выздоровления, чтобы продолжить подготовку.

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