Магдалена Фрех не сыграет в квалификации Australian Open, так как заразилась коронавирусом

Польская теннисистка Магдалена Фрех заразилась коронавирусом и не сыграет в квалификации Australian Open, информирует вывший теннисист и действующий капитан сборной Польши Дэвид Цельт на своей странице в «Твиттере». Сообщается, что заразился также тренер польки.

Ранее стало известно, что тест немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера на COVID-19 также дал положительный результат. Это произошло за пару дней до того, как он отравился бы в Доху (Катар), чтобы сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



Напомним, жеребьёвка квалификации Australian Open состоялась сегодня, 9 января. Квалификационный турнир стартует 10 января. На этой стадии сыграют шесть российских теннисистов и сразу 11 россиянок.



Фрех — победительница трёх турниров ITF в одиночном разряде, а также одного турнира в парном.