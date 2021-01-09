Электронные системы заменят линейных судей на хардовых «Мастерсах» в 2021 году
На всех хардовых турнирах категории «Мастерс-1000», которые пройдут в этом году, будут использованы электронные системы Hawk-Eye Live вместо судей на линии, информирует Tennis Majors.
Таким образом, на турнирах в Майами, Канаде, Цинциннати, Париже и Шанхае (а также на турнире в Индиан-Уэллсе, если соревнование не перенесут) не будет судей на линии. Целью этой меры является сокращение в целях борьбы с коронавирусом числа находящихся на корте людей.
«Этот вопрос уже поднимался в совете игроков. Похоже, что всё идёт в этом направлении. Подобная автоматизация происходит во всём мире, в самых разных отраслях. Кажется, в этом есть смысл, особенно в наше время», — сказал Кевин Андерсон, который в скором времени войдёт в совет игроков ATP.
Магдалена Фрех не сыграет в квалификации Australian Open, так как заразилась коронавирусом
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
00:30
- 9 января 2021
-
23:22
-
21:09
-
20:43
-
19:49
-
19:16
-
14:16
-
13:53
-
12:22
-
11:04
-
10:19
- 8 января 2021
-
17:42
-
16:21
-
13:44
-
12:59
-
12:29
-
11:38
-
10:56
-
10:50
-
10:19
- 7 января 2021
-
23:37
-
22:34
-
21:55
-
21:34
-
19:59
-
19:23
-
19:04
-
18:30
-
17:29
-
16:16
-
15:22
-
15:22
-
14:35
-
14:20
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам