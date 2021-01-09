Электронные системы заменят линейных судей на хардовых «Мастерсах» в 2021 году

На всех хардовых турнирах категории «Мастерс-1000», которые пройдут в этом году, будут использованы электронные системы Hawk-Eye Live вместо судей на линии, информирует Tennis Majors.

Таким образом, на турнирах в Майами, Канаде, Цинциннати, Париже и Шанхае (а также на турнире в Индиан-Уэллсе, если соревнование не перенесут) не будет судей на линии. Целью этой меры является сокращение в целях борьбы с коронавирусом числа находящихся на корте людей.



«Этот вопрос уже поднимался в совете игроков. Похоже, что всё идёт в этом направлении. Подобная автоматизация происходит во всём мире, в самых разных отраслях. Кажется, в этом есть смысл, особенно в наше время», — сказал Кевин Андерсон, который в скором времени войдёт в совет игроков ATP.