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Халеп рассказала о предсезонной подготовке и о перенесённом коронавирусе

Халеп рассказала о предсезонной подготовке и о перенесённом коронавирусе
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира Симона Халеп рассказала о предсезонной подготовке, а также о том, как перенесла коронавирус.

«Когда всё остановилось, было неясно, сможем ли мы вообще играть в 2020 году. Было тяжело морально. Но в то же время благодаря этой ситуации я смогла посмотреть на вещи под другим углом. Я много работала над своей формой. Делала много упражнений и повторений. Сейчас, наконец, я играю с другими румынскими теннисистками, готовясь к первым поединкам в Австралии.

Коронавирус? К счастью, болезнь протекала не в острой форме. Но, конечно, как профессиональная спортсменка, я беспокоилась о своих лёгких. Поэтому я прошла много тестов и могу сказать, что всё было отлично», — приводит слова Халеп Reuters.

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