Свитолина — о матче с Александровой: играла с ней на «РГ», но теперь тактика будет другой

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча третьего круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ), в котором её соперницей станет первая ракетка России Екатерина Александрова.



«На прошлогоднем „Ролан Гаррос“ я впервые сыграла с Екатериной. Тот матч был тяжёлым, ведь было очень холодно. С её игровым стилем знакома. С учётом условий в Абу-Даби, мне нужно будет соорудить под матч с Александровой новую тактику», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



На соревнования в Абу-Даби продолжают борьбу четыре россиянки. Помимо Александровой в третий круг пробились Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Гасанова. Последняя вчера, 9 января, сенсационно обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову.