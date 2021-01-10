Вместо Барти «карантин для топов» в Аделаиде пройдёт Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс заменит первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти в списке игроков, которые будут проходить отдельный карантин перед Australian Open, сообщает Marca.
Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельных карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Отдельный карантин для них будет проходить в Аделаиде, где параллельно также проведут выставочный турнир с их участием.
Причиной, по которой Серена заменит Барти, является то, что Эшли на протяжении долгого времени находится в Австралии и не будет проходить карантин в принципе. В рейтинге WTA Серена — 11-я. Четвёртой ракеткой мира, которая, по логике, должна была бы заменить Барти, является американка Софья Кенин.
Другие теннисисты, которые будут проходить карантин в Аделаиде: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония).
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