Соболенко выиграла 12-й матч подряд и пробилась в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче третьего раунда она победила представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 6:4. Учитывая концовку прошлого сезона, сегодняшняя победа у Арины 12-я подряд.



Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Арина, будучи четвёртой сеяной, 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У её соперницы 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Соболенко поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).



В третий круг уже вышли россиянки Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.