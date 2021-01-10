Касаткина проиграла Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), проиграв представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, посеянной под 6-м номером, со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Дарья ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала единственный имевшийся у неё брейк-пойнт. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Рыбакина поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
В третий круг также вышли россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Их матчи на кортах Абу-Даби состоятся сегодня, 10 января.
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