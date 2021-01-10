Россиянка Гасанова проиграла в матче третьего круга турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), проиграв в матче третьего круга представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо — 5:7, 3:6.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Анастасия ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Соррибес-Тормо поспорит с представительницей Украины Мартой Костюк, которая обыграла Тамару Зиданшек из Словении.



В третий круг также вышли россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Их матчи на кортах Абу-Даби состоятся сегодня, 10 января.

Гасанова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, где встретится с Кар. Плишковой