Андрей Кузнецов проиграл на старте квалификации Australian Open

В Дохе (Катар) стартовали матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Первым из российских теннисистов свой матч провёл Андрей Кузнецов. За 1 час 17 минут он проиграла представителю США Улису Бланшу — 4:6, 1:6.



Кузнецов отметился 3 эйсами, 4 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. На счету его соперника 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 9.



Также свой матч квалификационного турнира проиграл россиянин Алексей Ватутин. Со счётом 3:6, 6:4, 4:6 он уступил канадцу Стивену Дису.



В квалификации Открытого чемпионата Австралии принимает участие шесть теннисистов из России. В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента — женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.