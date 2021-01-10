Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче третьего раунда она разгромила представительницу Испании Паулу Бадосу — 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.



Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Её соперница выполнила 5 эйсов, допустила 8 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Екатерина Александрова.