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Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче третьего раунда она разгромила представительницу Испании Паулу Бадосу — 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Её соперница выполнила 5 эйсов, допустила 8 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Екатерина Александрова.

Абу-Даби. 3-й круг
10 января 2021, воскресенье. 12:35 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		4 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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