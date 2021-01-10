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Евгений Донской проиграл на старте квалификации Australian Open

Евгений Донской проиграл на старте квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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В Дохе (Катар) продолжаются матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Вслед за Андреем Кузнецовым и Алексеем Ватутиным матч провёл Евгений Донской. За 1 час 28 минут он проиграл представителю Китая Чжичжэнь Чжану — 5:7, 3:6.

У Донского 2 эйса, он избежал двойных ошибок и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. На счету его соперника 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.

В квалификации Открытого чемпионата Австралии принимают участие шесть теннисистов из России. В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Андрей Кузнецов проиграл на старте квалификации Australian Open
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