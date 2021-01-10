Россиянка Александрова уступила в матче третьего круга турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 2 часа и 35 минут.



Александрова один раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. Свитолина подала 6 эйсов, 4 раза ошибалась на подаче и использовал 7 шансов из 13 взять подачу соперника.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Свитолина поспорит с представительницей России Вероникой Кудерметовой. Их встреча состоится завтра, 11 января.

Турнир в Абу-Даби — единственные соревнования WTA, которые пройдут на неделе с 5 по 13 января. Следующие турниры состоятся уже в Мельбурне перед стартом Australian Open.