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Россиянка Александрова уступила в матче третьего круга турнира в Абу-Даби

Россиянка Александрова уступила в матче третьего круга турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 2 часа и 35 минут.

Александрова один раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. Свитолина подала 6 эйсов, 4 раза ошибалась на подаче и использовал 7 шансов из 13 взять подачу соперника.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Свитолина поспорит с представительницей России Вероникой Кудерметовой. Их встреча состоится завтра, 11 января.

Абу-Даби. 3-й круг
10 января 2021, воскресенье. 17:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 6 8
6 		6 5 7 10
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Турнир в Абу-Даби — единственные соревнования WTA, которые пройдут на неделе с 5 по 13 января. Следующие турниры состоятся уже в Мельбурне перед стартом Australian Open.

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