Россиянка Калинская одержала победу на старте квалификации Australian Open

В Дубае (ОАЭ) стартовали матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в следующую стадию турнира, обыграв со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 представительницу Венгрии Далму Галфи. Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут.



Калинская 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Галфи подала 7 эйсов, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 2 шанса из 12 взять подачу соперника.

Следующий поединок Калинская проведёт с француженкой Кларой Бюрель. Их встреча состоится 12 января.



Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.