Свитолина — после победы над Александровой: было очень сложно вернуться в игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в матче третьего круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:7 (8:10).
«Я думаю, что Екатерина хорошо наносила удары по мячу с любой точки корта, в том числе в движении. Было очень сложно вернуться в игру, когда я проигрывала со счётом 3:5 в финальном сете. Старалась сохранять концентрацию во время каждого розыгрыша, чтобы не перечеркнуть все усилия.
Я просто наслаждаюсь игрой. Мне нравятся выступать здесь и я надеюсь, что смогу пройти ещё дальше», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
Напомним, за выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Свитолина поспорит с представительницей России Вероникой Кудерметовой. Их встреча состоится сегодня, 11 января.
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