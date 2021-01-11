«С нетерпением жду возможности отомстить». Свитолина о предстоящем матче с Кудерметовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей России Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби. На предыдущей стадии турнира Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову.

«К сожалению, первый матч с Кудерметовой сложился для меня не лучшим образом, но мы все же сыграли до трёх сетов. Это будет действительно хороший матч, я с нетерпением жду возможности отомстить. У Кудерметовой довольно ровные удары, так что мне нужно быть готовой», — приводит слова Свитолины официальный сайт WTA.

Напомним, единственная встреча между Кудерметовой и Свитолиной состоялась в 2019 году на турнире в Москве. Тогда победу одержала россиянка.