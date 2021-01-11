«С нетерпением жду возможности отомстить». Свитолина о предстоящем матче с Кудерметовой
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей России Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби. На предыдущей стадии турнира Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову.
«К сожалению, первый матч с Кудерметовой сложился для меня не лучшим образом, но мы все же сыграли до трёх сетов. Это будет действительно хороший матч, я с нетерпением жду возможности отомстить. У Кудерметовой довольно ровные удары, так что мне нужно быть готовой», — приводит слова Свитолины официальный сайт WTA.
Напомним, единственная встреча между Кудерметовой и Свитолиной состоялась в 2019 году на турнире в Москве. Тогда победу одержала россиянка.
Свитолина — после победы над Александровой: было очень сложно вернуться в игру
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
03:57
-
00:49
- 10 января 2021
-
22:24
-
21:28
-
20:39
-
20:03
-
16:59
-
16:29
-
15:31
-
14:01
-
12:29
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:32
-
10:24
-
09:54
-
09:27
-
01:07
-
00:30
- 9 января 2021
-
23:22
-
21:09
-
20:43
-
19:49
-
19:16
-
14:16
-
13:53
-
12:22
-
11:04
-
10:19
- 8 января 2021
-
17:42
-
16:21
-
13:44
-
12:59
-
12:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам