Аннакон: если в финале AO Надалю придётся играть с Джоковичем, я бы на Рафу не поставил

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, оценил шансы испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии 2021 года.

«Думаю, Рафаэль Надаль на харде играет немного хуже, чем Новак Джокович и Роджер Федерер. Но всех остальных он сильнее. Если в финале Рафе придётся играть с Новаком, я бы на него не поставил. Но если у него будет другой соперник, то я выберу Надаля. Для испанца самое главное — комфортно пройти первую неделю турнира», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.

Ранее стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер на Australian Open не сыграет. Турнир стартует в Мельбурне 8 февраля. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.