Стефанос Циципас: я бы запретил Надалю участвовать в «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас в ходе общения с болельщиками в «Твиттере» ответил на вопрос о том, что бы ему хотелось запретить навсегда.

«Я бы запретил Рафе участвовать в „Ролан Гаррос“», — написал Циципас.

Рафаэль Надаль является 13-кратным победителем Открытого чемпионата Франции. В прошлогоднем финале он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

22-летний Циципас в минувшем сезоне выиграл один турнир ATP — в Марселе (Франция). В 43 матчах он одержал 29 побед. За карьеру грек завоевал пять титулов. 2020 год Циципас завершил на шестой строчке рейтинга ATP. В 2019 году Стефанос стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В 2020 году он не сумел выйти из группы.