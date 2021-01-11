Соболенко выиграла 13-й матч подряд и стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко первой пробилась в полуфинал стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинале спортсменка, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.
Арина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка. Учитывая концовку прошлого сезона, Соболенко выиграла 13-й матч подряд.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Арина поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 1) — Мария Саккари (Греция, 9).
До четвертьфинала дошла одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова. Её соперницей будет украинка Элина Свитолина (2).
- 11 января 2021
-
11:35
-
11:08
-
10:39
-
09:24
-
03:57
-
00:49
- 10 января 2021
-
22:24
-
21:28
-
20:39
-
20:03
-
16:59
-
16:29
-
15:31
-
14:01
-
12:29
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:32
-
10:24
-
09:54
-
09:27
-
01:07
-
00:30
- 9 января 2021
-
23:22
-
21:09
-
20:43
-
19:49
-
19:16
-
14:16
-
13:53
-
12:22
-
11:04
-
10:19
- 8 января 2021
-
17:42