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Соболенко выиграла 13-й матч подряд и стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко первой пробилась в полуфинал стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинале спортсменка, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Арина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка. Учитывая концовку прошлого сезона, Соболенко выиграла 13-й матч подряд.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Арина поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 1) — Мария Саккари (Греция, 9).

До четвертьфинала дошла одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова. Её соперницей будет украинка Элина Свитолина (2).