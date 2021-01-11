Светлана Кузнецова рассказала, как проще всего сдать ПЦР-тест

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о прохождении тестов на коронавирус перед вылетом в Австралию, где состоится стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года — Australian Open.

«Ездила, сдавала анализы для поездки. ПЦР сдать вообще непросто. Мне кажется, самое простое — это поехать и сдать его в аэропорту за два часа, и будет точно он готов. Другие лаборатории гарантируют, что он будет в течение суток-двух. Соответственно, времени перед полётом становится всё меньше и меньше. Так что готовимся к поездочке. Тесты на антитела уже пройдены», — рассказала Кузнецова в видео, опубликованном в её инстаграм-«сториз».

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.