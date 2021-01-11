Светлана Кузнецова рассказала, как проще всего сдать ПЦР-тест

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о прохождении тестов на коронавирус перед вылетом в Австралию, где состоится стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года — Australian Open.
«Ездила, сдавала анализы для поездки. ПЦР сдать вообще непросто. Мне кажется, самое простое — это поехать и сдать его в аэропорту за два часа, и будет точно он готов. Другие лаборатории гарантируют, что он будет в течение суток-двух. Соответственно, времени перед полётом становится всё меньше и меньше. Так что готовимся к поездочке. Тесты на антитела уже пройдены», — рассказала Кузнецова в видео, опубликованном в её инстаграм-«сториз».
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
- 11 января 2021
-
13:38
-
13:28
-
13:00
-
12:20
-
11:35
-
11:08
-
10:39
-
09:24
-
03:57
-
00:49
- 10 января 2021
-
22:24
-
21:28
-
20:39
-
20:03
-
16:59
-
16:29
-
15:31
-
14:01
-
12:29
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:32
-
10:24
-
09:54
-
09:27
-
01:07
-
00:30
- 9 января 2021
-
23:22
-
21:09
-
20:43
-
19:49
-
19:16
-
14:16
-
13:53