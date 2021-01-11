Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Бублик победил лидера посева в четвертьфинале турнира в Анталье

Александр Бублик победил лидера посева в четвертьфинале турнира в Анталье
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный на турнире в Анталье (Турция) под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Казахстана Александру Бублику (8) со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Берреттини, являющийся 10-й ракеткой мира, 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал турнира в Анталье с призовым фондом € 361 тыс. Бублик, занимающий 49-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с французом Жереми Шарди.

Российский теннисист Павел Котов в первом круге проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 3:6. Турниры в Анталье и Делрэй-Бич (США) открывают сезон-2021 в ATP-туре.

Анталья. 1/4 финала
11 января 2021, понедельник. 12:25 МСК
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Александр Бублик
49
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021