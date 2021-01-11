Александр Бублик победил лидера посева в четвертьфинале турнира в Анталье

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный на турнире в Анталье (Турция) под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Казахстана Александру Бублику (8) со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
Берреттини, являющийся 10-й ракеткой мира, 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в финал турнира в Анталье с призовым фондом € 361 тыс. Бублик, занимающий 49-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с французом Жереми Шарди.
Российский теннисист Павел Котов в первом круге проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 3:6. Турниры в Анталье и Делрэй-Бич (США) открывают сезон-2021 в ATP-туре.
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