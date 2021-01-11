18-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA. В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби она одолела представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 0:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Марта ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы нет эйсов и двойных ошибок. Сара также взяла 7 геймов на подаче Марты.

За выход в финал Костюк поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 2). Во втором полуфинале встретятся Арина Соболенко (Беларусь, 4) и Мария Саккари (Греция, 9).

Стартовый турнир WTA 2021 года завершится 13 января.