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18-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

18-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Теннис / WTA 0

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA. В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби она одолела представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 0:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Марта ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы нет эйсов и двойных ошибок. Сара также взяла 7 геймов на подаче Марты.

За выход в финал Костюк поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 2). Во втором полуфинале встретятся Арина Соболенко (Беларусь, 4) и Мария Саккари (Греция, 9).

Стартовый турнир WTA 2021 года завершится 13 января.

Абу-Даби. 1/4 финала
11 января 2021, понедельник. 13:10 МСК
Марта Костюк
99
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 6
6 		1 4
         
Сара Соррибес-Тормо
66
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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