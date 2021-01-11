Заражённый COVID-19 игрок победил в матче квалификации AO. Результат пришёл во втором сете
Американский игрок Денис Кудла выиграл первый матч квалификации Открытого чемпионата Австралии, будучи заражённым коронавирусом, сообщает Open Court.
Кудла со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Марокко Эллиота Беншетри. После матча Беншетри сообщил, что в концовке второго сета стало известно о положительном результате теста Кудлы на коронавирус. Американцу пришлось сняться с турнира и отправиться на изоляцию.
«Если бы я выиграл один гейм, чтобы счёт стал 5:4, то вышел бы во второй раунд квалификации. Пока неизвестно, считается ли, что я близко контактировал с Кудлой. Если да, то это двойной удар. Я и проиграл матч, и сыграл против заражённого коронавирусом, из-за чего придётся провести неделю на карантине», — сообщил Беншетри.
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