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Заражённый COVID-19 игрок победил в матче квалификации AO. Результат пришёл во втором сете

Заражённый COVID-19 игрок победил в матче квалификации AO. Результат пришёл во втором сете
Теннис / Australian Open 2021 0

Американский игрок Денис Кудла выиграл первый матч квалификации Открытого чемпионата Австралии, будучи заражённым коронавирусом, сообщает Open Court.

Кудла со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Марокко Эллиота Беншетри. После матча Беншетри сообщил, что в концовке второго сета стало известно о положительном результате теста Кудлы на коронавирус. Американцу пришлось сняться с турнира и отправиться на изоляцию.

«Если бы я выиграл один гейм, чтобы счёт стал 5:4, то вышел бы во второй раунд квалификации. Пока неизвестно, считается ли, что я близко контактировал с Кудлой. Если да, то это двойной удар. Я и проиграл матч, и сыграл против заражённого коронавирусом, из-за чего придётся провести неделю на карантине», — сообщил Беншетри.

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