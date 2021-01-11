Аслан Карацев победил в первом матче квалификации Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии. В первом матче отбора он со счётом 6:2, 6:7, 6:2 обыграл американца Брэндона Накашиму.
Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Карацев 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
В следующем раунде квалификации Карацев встретится с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) — Юго Гастон (Франция).
Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
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