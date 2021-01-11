Роман Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. В первом матче отбора он со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграл Оскара Отте из Германии.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Сафиуллин 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 6.

Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.