Надаль: когда копятся травмы, это становится психологической проблемой и оседает в голове

Испанский теннисит Рафаэль Надаль рассказал, как ему удаётся справляться с травмами.
«У меня было много травм на протяжении карьеры, но мы всегда находили способ справиться с ними. С некоторыми травмами было труднее, с другими — легче, но решение всегда находилось. При этом находилось не только медицинское решение, но и решение для возвращения в теннис. Когда накапливаются травмы, это не просто сиюминутная проблема. Это становится психологической проблемой, которая оседает в голове. Но несмотря на это, ты должен вернуться. Знаю, что, когда получаю травму, всё, что я могу сделать, — это принять это и встать на путь спокойствия, терпения и ежедневной работы, чтобы как можно быстрее достичь цели — выздоровления. Самое главное — это полное выздоровление», — приводит слова Надаля We love tennis.
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