Наоми Осака стала лицом Louis Vuitton. Фото

Японская теннисистка Наоми Осака стала лицом модного бренда Louis Vuitton.

«Наряду с теннисом моя страсть — это мода. И нет более культового бренда, чем Louis Vuitton», — сказала Осака.

Посмотреть фотографию можно на странице Louis Vuitton в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Louis Vuitton в «Инстаграме».

«Наоми — исключительная женщина, которая представляет свое поколение, а также для всех является примером для подражания». Её карьера и убеждения вдохновляют», — прокомментировал модельер бренда.

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.