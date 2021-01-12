Второй номер посева Джон Иснер проиграл в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв соотечественнику Себастьяну Корде со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Иснер 13 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований Корда поспорит с британцем Кэмероном Норри. Вторую полуфинальную пару составили американец Кристиан Харрисон (Q) и поляк Хуберт Хуркач (4).

Под первым номером на этом турнире был посеян чилиец Кристьян Гарин. В матче второго круга он проиграл Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.