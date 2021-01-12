Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Второй номер посева Джон Иснер проиграл в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Второй номер посева Джон Иснер проиграл в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв соотечественнику Себастьяну Корде со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Иснер 13 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований Корда поспорит с британцем Кэмероном Норри. Вторую полуфинальную пару составили американец Кристиан Харрисон (Q) и поляк Хуберт Хуркач (4).

Под первым номером на этом турнире был посеян чилиец Кристьян Гарин. В матче второго круга он проиграл Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Делрэй-Бич. 1/4 финала
12 января 2021, вторник. 02:10 МСК
Себастьян Корда
119
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Джон Иснер
25
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021