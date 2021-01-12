Джон Иснер отказался от участия в Australian Open

Американский теннисист Джон Иснер принял решение отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует в Мельбурне 8 февраля.

«Я остаюсь дома. На данном этапе карьеры и жизни я представлял, что смогу путешествовать вместе со своей семьёй. В данной ситуации я не хочу так долго оставаться вдали от семьи», — приводит слова Иснера Tennis Majors.

Ранее стало известно, что игроки, прибывшие в Австралию, будут отправлены на двухнедельный карантин. В сетке стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джона заменит лаки-лузер.

Иснер, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв соотечественнику Себастьяну Корде со счётом 3:6, 6:4, 3:6.